Hasta esta tarde a las 18:00 se mantiene el alerta amarillo por fuertes vientos

Indicó que durante la madrugada se registraron numerosos pedidos de ayuda por caída de ramas, árboles y postes

Manifestó que el organismo se encuentra bien equipado para enfrentar las contingencias climáticas actuales gracias a recientes compras del Gobierno de la Provincia.

Fuertes vientos en la ciudad

A las 5 de la mañana, se registraron ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora.

En el barrio Pablo Saravia, un poste casi se cayó y un árbol fue arrancado en Leguizamón al 300.

En otras zonas, como Campo Quijano y Cafayate, también hubo ráfagas intensas.

Algunos vecinos notaron que el viento era más fuerte que en ocasiones anteriores.

Esto provocó caídas de árboles y postes, causando cortes de energía.

Desde temprano, la policía, bomberos y personal de Edesa atendieron emergencias.

En el centro de salud de Villa Primavera, volaron chapas del techo. A diferencia de otras ocasiones, esta vez el microcentro también sintió los efectos del viento.