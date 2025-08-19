Juicio por la red narco en la cárcel de Villa Las Rosas

El juicio seguido contra veinte personas acusadas de conformar una organización narcocriminal que presuntamente operaba en la Unidad Carcelaria 1 continuó hoy con la recepción de declaraciones testimoniales.

Aún resta escuchar a alrededor de sesenta personas.

Al inicio de la audiencia de hoy, el tribunal confirmó que próximamente se llevará a cabo una inspección ocular en el penal de Villa Las Rosas para que todas las partes tengan una mejor percepción del sitio donde ocurrieron los hechos.

También se informó que, dada la complejidad de la causa, la fecha estimada para la finalización del juicio será el 12 de septiembre.



