Anuncian restricciones en el transporte nocturno por deudas pendientes

Las empresas subcontratistas del servicio anunciaron la medida por problemas financieros.

Afirman que SAETA no cumplió con los pagos acordados, lo que afecta la operación de los colectivos.

Los empresarios expresaron su preocupación por la situación y su impacto en los usuarios.

Aseguraron que realizaron inversiones, pero necesitan respuestas de las autoridades.

Si se regularizan los pagos, están dispuestos a reanudar el servicio nocturno.



