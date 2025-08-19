Anuncian restricciones en el transporte nocturno por deudas pendientes
El servicio nocturno de Saeta en el área metropolitana de Salta se suspenderá a partir del viernes 22 de agosto.
Las empresas subcontratistas del servicio anunciaron la medida por problemas financieros.
Afirman que SAETA no cumplió con los pagos acordados, lo que afecta la operación de los colectivos.
Los empresarios expresaron su preocupación por la situación y su impacto en los usuarios.
Aseguraron que realizaron inversiones, pero necesitan respuestas de las autoridades.
Si se regularizan los pagos, están dispuestos a reanudar el servicio nocturno.