Anuncian restricciones en el transporte nocturno por deudas pendientes

El servicio nocturno de Saeta en el área metropolitana de Salta se suspenderá a partir del viernes 22 de agosto.

Salta Hoy

19 / 08 / 2025

 

Las empresas subcontratistas del servicio anunciaron la medida por problemas financieros.

Afirman que SAETA no cumplió con los pagos acordados, lo que afecta la operación de los colectivos.

Los empresarios expresaron su preocupación por la situación y su impacto en los usuarios.

Aseguraron que realizaron inversiones, pero necesitan respuestas de las autoridades.

Si se regularizan los pagos, están dispuestos a reanudar el servicio nocturno.

 


 

