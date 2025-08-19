Vaqueros: Parroquia de Aparecida organiza un gran festejo del Dia del Niño

Por Radio Salta, el sacerdote Martín Farfán invitó a participar a todos los niños del municipio y solicitó donaciones de bebidas, juguetes y golosinas.

El cura recordó que la Iglesia que él representa no recibe ayuda estatal y que toda la labor social realizada en la misma se debe al esfuerzo de la vecindad vaquereña.

Los interesados en realizar donaciones para el Festival del Dia del Niño de Aparecida, Vaqueros pueden llamar al 154-514550.