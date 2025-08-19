 imagen

Vaqueros: Parroquia de Aparecida organiza un gran festejo del Dia del Niño

El festival que se realiza gracias a los aportes de la comunidad está previsto para el próximo sábado 23 de agosto desde las 16 horas en la misma Iglesia.

Salta Hoy

19 / 08 / 2025

 

Por Radio Salta, el sacerdote Martín Farfán invitó a participar a todos los niños del municipio y solicitó donaciones de bebidas, juguetes y golosinas. 

El cura recordó que la Iglesia que él representa no recibe ayuda estatal y que toda la labor social realizada en la misma se debe al esfuerzo de la vecindad vaquereña.

Los interesados en realizar donaciones para el Festival del Dia del Niño de Aparecida, Vaqueros pueden llamar al 154-514550.

 

AM840

FM96.9

