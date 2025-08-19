 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Impulsan la creación en Salta de un Colegio de Acompañantes Terapéuticos

Los profesionales de la salud elaboraron un proyecto que será tratado hoy en la Cámara Alta provincial.

Salta Hoy

19 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Con esto, estamos trabajando para detener la precarización de nuestro sector”, manifestó por Radio Salta la licenciada Fabiana Pastrana.

Explicó que los acompañantes terapéuticos ayudan a que personas con distintas discapacidades o condiciones como el TEA además de ancianos ganen en autonomía y seguridad en actividades diarias.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO