Impulsan la creación en Salta de un Colegio de Acompañantes Terapéuticos
Los profesionales de la salud elaboraron un proyecto que será tratado hoy en la Cámara Alta provincial.
19 / 08 / 2025
“Con esto, estamos trabajando para detener la precarización de nuestro sector”, manifestó por Radio Salta la licenciada Fabiana Pastrana.
Explicó que los acompañantes terapéuticos ayudan a que personas con distintas discapacidades o condiciones como el TEA además de ancianos ganen en autonomía y seguridad en actividades diarias.