Leavy encabeza la lista para la Cámara Alta, seguido por Laura Cartuccia. Para diputados, irá la periodista Marcela Jesús seguida por Guido Giacosa.

“Trabajamos contra la motosierra de Milei a quien además denunciamos por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales”, dijo el senador nacional en la charla con Radio Salta.

Leavy comentó por otro lado que no sabe de dónde surgieron los avales “K” para la candidatura del exgobernador Urtubey.

“Capaz surgió de una encuesta trucha, pero lamentablemente esto está causando mucho malestar”, expresó.

Leavy reiteró que tiene el apoyo de todo el sector “nacional y popular” , y recordó que la última vez que habló con Cristina Kirchner fue el día que recibió la noticia de su detención.