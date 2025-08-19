Salta cuenta con el estudio del Producto Bruto Geográfico para fortalecer el desarrollo

El Gobierno de Salta dio a conocer el estudio del Producto Bruto Geográfico (PBG), un insumo fundamental para planificar el desarrollo productivo y social de la provincia. Se trata de la primera serie histórica que abarca el período 2004–2023, con datos que ya comienzan a proyectarse hacia 2024 y que incluyen estudios por sector económico.

El PBG refleja el valor total de los bienes y servicios producidos en Salta, lo que permite conocer qué se produce, dónde y cómo. Esta información resulta clave para orientar la toma de decisiones, identificar sectores dinámicos, detectar oportunidades y proyectar el crecimiento económico provincial.

Actualmente, Salta representa el 4 % del territorio argentino, el 3 % de la población y el 2 % del PBI nacional. Con esta herramienta, el objetivo es duplicar el PBG per cápita y alcanzar la media nacional, potenciando el aporte de la provincia al desarrollo del país.

El estudio abarca el desempeño de 15 sectores productivos, entre ellos agricultura, ganadería, minería, industria, comercio, construcción y servicios. Su análisis integral servirá como base para diseñar políticas públicas más efectivas y generar condiciones de inversión en línea con un modelo de crecimiento sostenible.

Desde el Estado, en articulación con la academia y el sector privado, se destacó que contar con información confiable y de largo plazo permite proyectar una visión de futuro compartida, donde el conocimiento se transforma en motor de desarrollo y bienestar para los salteños.

Para ver el informe completo ingresar en: https://economiasalta.gob.ar/wp-content/uploads/2025/07/PRODUCTO-BRUTO-GEOGRAFICO.pdf

