La Municipalidad interviene en por lo menos 23 incidentes causados por el viento

Personal trabaja para evitar cualquier tipo de accidente. Se registraron algunas caídas de árboles, postes y de diferentes elementos. El alerta por vientos regirá hasta la noche. Se solicita tomar recaudos y seguir las indicaciones. 

Salta Hoy

19 / 08 / 2025

 

El municipio se encuentra trabajando en, por lo menos, 23 incidentes que fueron causados por el viento.

Personal de Protección Ciudadana trabaja para evitar cualquier tipo de accidente y brindar seguridad en la ciudad.

Esta madrugada, alrededor de las 4, ingresó viento a Capital desde zona sur, el cual continúa avanzando hasta el macrocentro. Corre de oeste a este.

Hasta el momento se registraron caídas de árboles, ramas, postes y cables, un cartel y un toldo, además de algunas voladuras de diferentes elementos.

Se solicita a la comunidad mantenerse alerta y aumentar los cuidados, ya que el alerta por vientos regirá hasta esta noche.

Hasta ahora se produjeron los siguientes incidentes en la ciudad:

*Parquizado (árboles y ramas): 16
*Estructuras deficientes (postes y cables): 11
*Eventos adversos: 6 (4 voladuras, 1 cartel, 1 toldo)
 
Se recuerda que en caso de emergencias hay que comunicarse con la línea gratuita 105, donde reciben llamados y trabajan las 24 horas del día.

