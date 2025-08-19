El Gobierno acompaña y promueve la participación juvenil en el sistema democrático

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, acompañó el acto de apertura del IV Modelo de Congreso de la Nación en Salta, a cargo de la Organización de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), en las instalaciones del COPAIPA. En la oportunidad, reúne a más de 200 estudiantes de entre 15 y 18 años de colegios públicos y privados que, en calidad de senadores de las provincias, debaten, negocian y alcanzan consensos en el tratamiento de proyectos de ley basados en problemáticas actuales del país. Se desarrollará durante dos jornadas.

Villada, en su alocución, sostuvo que los jóvenes ansían ser escuchados y lo transmiten con respeto y fundamentos. “Mientras que hoy tenemos debates vacíos, ellos vienen a marcar la agenda de temas y a darle un nuevo rumbo a la discusión”, añadió.

El objetivo principal es dar a conocer a los jóvenes el funcionamiento del Poder Legislativo Nacional para que logren autopercibirse como sujetos de la democracia en el marco de un Estado de derechos, entendiendo que su participación es vital en el correcto ejercicio del sistema democrático. Esta vez, el evento es en el marco del Mes Internacional de la Juventud.

La directora Ejecutiva de OAJNU, Agustina Martínez, destacó que los jóvenes viven estos dos días con alegría y entusiasmo, convencidos de que la política es transformadora. “El debate y análisis respetuoso y fructífero fue, es y será la clave para dejar atrás el sesgo de que no nos involucramos”, enfatizó.

En este sentido, Martínez, junto al equipo de OAJNU, entregó al Ministro un reconocimiento por el acompañamiento y compromiso con el Modelo.

Estuvo, además, la coordinadora de Gestión Administrativa, Marcela Ocampos; funcionarios y ediles.