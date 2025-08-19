Registro Civil: Hay interrupción en trámites del DNI por falla en plataforma del RENAPER

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que desde hace varios días la plataforma de pagos del RENAPER presenta fallas, lo que dificulta el cobro de los ejemplares de DNI y Pasaportes, tanto en su modalidad regular como exprés.

Se trata de una falla a nivel nacional, por lo cual desde el ente provincial se solicitó una pronta solución, ya que la situación perjudica a los ciudadanos que tenían turno asignado y no pueden abonar el trámite correspondiente.

Por otra parte, continúan funcionando con normalidad los trámites de DNI exentos, ya sea por el sistema nacional o con la presentación del certificado de carencia de recursos.

Al respecto, Ubiergo señaló que se mantiene una comunicación constante con el RENAPER para lograr la resolución del problema. Mientras tanto, se están reprogramando los turnos.

