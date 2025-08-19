Distintas áreas municipales trabajan para atender incidentes provocados por el viento

Como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento que se registraron durante esta madrugada, equipos municipales de distintas áreas trabajan para brindar asistencia y atender emergencias. El fenómeno ingresó a la capital alrededor de las 4 de la madrugada desde la zona sur y se extendió hacia el macrocentro, avanzando de oeste a este. Hasta el momento se registraron caídas de árboles, ramas, postes, cables, un cartel y un toldo, además de voladuras de diversos elementos.

El Índice Meteorológico de Peligrosidad de Incendios (IMPI) se elevó de «Muy alto» a «Extremo», por lo que se recuerda que está prohibido encender fuegos. El alerta meteorológico por vientos se mantendrá vigente hasta la noche, por lo que se solicita a los vecinos extremar precauciones y seguir las recomendaciones oficiales.

De acuerdo con los reportes ingresados al sistema 105, hasta el mediodía de este martes se registraron un total de 121 incidentes:

Árboles y ramas caídas: 61

Postes caídos o por caer: 27

Cables caídos: 3

Voladuras de chapas y carteles: 9

Otros: 21

En el cementerio San Antonio de Padua se produjo la caída de un árbol de gran porte, motivo por el cual el ingreso al predio quedó suspendido de manera preventiva. Sólo se encuentra habilitada el área administrativa para trámites. En tanto, el cementerio De la Santa Cruz funciona con normalidad.

Paralelamente, equipos de la Secretaría de Desarrollo Social realizan relevamientos en los barrios más afectados, con presencia ya confirmada en Villa Chartas, Soliz Pizarro, Palermo y San Carlos, para asistir a las familias damnificadas. Las tareas continuarán durante toda la jornada hasta que cese el alerta.

El municipio recuerda a la comunidad no asumir riesgos innecesarios y, ante cualquier emergencia, comunicarse de inmediato con la línea gratuita 105, que funciona las 24 horas.