Exposición de producciones de los Talleres del Mercado Artesanal de Salta

Hasta el 25 de septiembre se presentarán trabajos en cerámica, vitrofusión, bordado, mosaiquismo y fibrofácil. Tendrá entrada libre y gratuita.

Salta Hoy

19 / 08 / 2025

 

Desde hoy y hasta el 25 de septiembre, talleristas y alumnos exhibirán sus trabajos de tejido decorativo, cerámica, vitrofusión, bordado, mosaiquismo y fibrofácil.

La exposición se realizará desde las 10 y hasta las 20:30 horas, en el hall de ingreso del Mercado Artesanal, de Av. San Martín 2555, con entrada libre y gratuita.
 
Talleres que exponen sus productos: 

•Cerámica. Maestra artesana Lía Riquelme y profesora Lorena Ayala
•Vitrofusión: ArteGlass. Profesora Adriana Méndez
•Bordado Artesanal. Profesora Roxana Miranda
•Mini Carpinteritos en Fibrofácil. Profesora Virginia Flores
•Mosaiquismo. Profesora Delia Alfonso
•Tejido Decorativo. Profesoras: Gabriela Pernas y Viviana Montelongo

