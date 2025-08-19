Exposición de producciones de los Talleres del Mercado Artesanal de Salta
Hasta el 25 de septiembre se presentarán trabajos en cerámica, vitrofusión, bordado, mosaiquismo y fibrofácil. Tendrá entrada libre y gratuita.
Salta Hoy
19 / 08 / 2025
Desde hoy y hasta el 25 de septiembre, talleristas y alumnos exhibirán sus trabajos de tejido decorativo, cerámica, vitrofusión, bordado, mosaiquismo y fibrofácil.
La exposición se realizará desde las 10 y hasta las 20:30 horas, en el hall de ingreso del Mercado Artesanal, de Av. San Martín 2555, con entrada libre y gratuita.
Talleres que exponen sus productos:
•Cerámica. Maestra artesana Lía Riquelme y profesora Lorena Ayala
•Vitrofusión: ArteGlass. Profesora Adriana Méndez
•Bordado Artesanal. Profesora Roxana Miranda
•Mini Carpinteritos en Fibrofácil. Profesora Virginia Flores
•Mosaiquismo. Profesora Delia Alfonso
•Tejido Decorativo. Profesoras: Gabriela Pernas y Viviana Montelongo