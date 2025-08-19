Ráfagas intensas y cortes de luz como consecuencia del viento efecto zonda

[Fuente diario El Tribuno]

En las primeras horas de hoy, la ciudad de Salta experimentó un fenómeno climático inusual. La temperatura alcanzó los 11º, un registro elevado para este horario.

Ráfagas de viento comenzaron a afectar la ciudad, provocando la caída de ramas y cortes de luz en varios barrios. Los más perjudicados fueron Intersindical y El Tribuno.

EDESA trabaja para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas.

Se recomienda a la población tomar precauciones debido a la inestabilidad de los vientos.

Además de la Capital, otros municipios también reportan vientos intensos como en La Caldera, Campo Quijano, Cafayate y San Lorenzo.

Alerta nivel amarillo por viento efecto zonda y vientos fuertes en la Puna

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que el área de cobertura comprende los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

La región podrá ser afectada por viento efecto zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h de manera puntual.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Por otro lado, se renovó el alerta por vientos fuertes en la cordillera y la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h, especialmente en las zonas más elevadas.