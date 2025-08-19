Investigan el accidente en el que un joven motociclista murió en la zona sur de la ciudad

La motocicleta de 110 cc en la que viajaba perdió el control al caer la estructura metálica y el joven falleció en el lugar.

Fue identificado con el nombre de Leandro de 22 años y tenía residencia en Barrio Boulogne Sur Mer.

Su acompañante, una joven de 22 años, fue trasladada en código rojo al Hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismo.

Personal de criminalística investiga las causas del accidente.

Tratan de determinar si la estructura al momento de caer impacta con el motociclista o ya estaba en el piso como consecuencia del viento zonda registrado en la madrugada.

"Estamos tratando de determinar cuáles son las circunstancias de lo ocurrido en este siniestro", dijo el comisario Cristian Aguilera, jefe de Prensa de la Policía de Salta.