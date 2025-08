Durand pidió evitar fogatas y denunció a empresas por arrojar basura

El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, solicitó responsabilidad ciudadana tras una jornada marcada por al menos 40 focos de incendio en distintos puntos de la Capital. A través de un mensaje grabado desde el barrio 20 de Junio, una de las zonas más afectadas, el jefe comunal pidió evitar la quema de pastizales y denunció a empresas por arrojar residuos en terrenos no autorizados.

“Estoy en 20 de Junio, mirá, un montón de gente perdió sus cosas. Estamos laburando con bomberos, con todo, pero el incendio no se apaga”, expresó Durand en un video difundido en redes sociales. Según explicó, los residuos acumulados —especialmente neumáticos y plásticos— complicaron la tarea de los bomberos por su alta inflamabilidad y dificultad para extinguirse.

Durand responsabilizó directamente a firmas que “tiran pilas y pilas de basura” en predios no habilitados, lo que —según advirtió— agrava el riesgo de incendios cuando hay viento fuerte, como ocurrió el viernes con la llegada del viento norte o zonda. “Primero, no enciendan fuego. Segundo, no tiren basura en cualquier lado. Y ya que empresas tiren basura, por favor”, reclamó.

Los incendios afectaron especialmente a barrios populares del este y sur de la ciudad, donde el fuego se propagó rápidamente por la sequedad del terreno y la acumulación de residuos. Varias familias sufrieron pérdidas materiales importantes.

Desde la Municipalidad informaron que continúan los operativos de relevamiento y contención, mientras se evalúan sanciones para quienes arrojen residuos en forma ilegal.