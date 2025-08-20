 imagen

Preocupación oficial por la falta de especialistas

Por Radio Salta, el ministro de Salud, Federico Mangione, expresó su aflicción por la falta de médicos especializados en áreas críticas como anestesia, terapia intensiva infantil y otras.

El funcionario además esbozó una teoría por la escasez de estos profesionales.

Por otro lado confirmó que presentará un proyecto para el control de calidad del servicio de Pami en Salta: “Queremos manejar la cápita porque no puede ser que los ancianos sean tomados como rehenes”, manifestó.

Mangione también comentó que en estos días avanzó el pago de las diferentes deudas que el IPS mantiene con diversos sectores.

Finalmente confirmó que el cardiólogo denunciado por violencia por parte de su esposa fue apartado de la atención de los consultorios externos del Hospital San Bernardo hasta conocer el avance de la investigación judicial.


 

