EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Estafa en línea: Una mujer perdió $300 mil y denuncia extorsión tras contacto en Facebook

La damnificada tiene domicilio en Salta capital. Denunció un caso alarmante de estafa y extorsión que se originó hace tres años.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

En 2022, contactó a un hombre a través de Facebook, quien se presentaba como especialista en uniones de parejas, y pagó 30.000 pesos por sus servicios. 

Sin embargo, el individuo comenzó a solicitarle más dinero con el tiempo. 

La semana pasada, la mujer recibió mensajes a través de Messenger de varias personas que amenazaban con hacer públicas sus conversaciones si no pagaba una supuesta deuda. También le dijeron que si no cumplía “algo malo le iba a pasar”.

Bajo presión, la damnificada realizó varias transferencias por un total de 300.000 pesos. 

Tras reflexionar sobre la situación y recibir consejos, decidió presentar una denuncia ante las autoridades. 

Este caso pone de manifiesto la creciente preocupación por las estafas en línea y la necesidad de estar atentos ante posibles intentos de fraudes.

 

AM840

FM96.9

