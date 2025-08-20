Estafa en línea: Una mujer perdió $300 mil y denuncia extorsión tras contacto en Facebook

En 2022, contactó a un hombre a través de Facebook, quien se presentaba como especialista en uniones de parejas, y pagó 30.000 pesos por sus servicios.

Sin embargo, el individuo comenzó a solicitarle más dinero con el tiempo.

La semana pasada, la mujer recibió mensajes a través de Messenger de varias personas que amenazaban con hacer públicas sus conversaciones si no pagaba una supuesta deuda. También le dijeron que si no cumplía “algo malo le iba a pasar”.

Bajo presión, la damnificada realizó varias transferencias por un total de 300.000 pesos.

Tras reflexionar sobre la situación y recibir consejos, decidió presentar una denuncia ante las autoridades.

Este caso pone de manifiesto la creciente preocupación por las estafas en línea y la necesidad de estar atentos ante posibles intentos de fraudes.