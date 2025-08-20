 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Hospital San Bernardo sopló las velitas por sus 65 años de vida

El acto central se realizó esta mañana en el ingreso principal del nosocomio, ubicado en avenida José Tobías 69.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Luego del mismo el personal del nosocomio compartió un desayuno  y más tarde se sumó a la misa y procesión con la imagen de San Bernardo Abad.

Cabe destacar que el San Bernardo es  la institución sanitaria de mayor complejidad para la asistencia de la patología aguda crítica en Salta y del norte argentino.

Pablo Salomón, actual gerente del establecimiento destacó la llegada de la Inteligencia Artificial para facilitar el trabajo de los profesionales.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO