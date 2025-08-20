El Hospital San Bernardo sopló las velitas por sus 65 años de vida

Luego del mismo el personal del nosocomio compartió un desayuno y más tarde se sumó a la misa y procesión con la imagen de San Bernardo Abad.

Cabe destacar que el San Bernardo es la institución sanitaria de mayor complejidad para la asistencia de la patología aguda crítica en Salta y del norte argentino.

Pablo Salomón, actual gerente del establecimiento destacó la llegada de la Inteligencia Artificial para facilitar el trabajo de los profesionales.