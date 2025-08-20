El año pasado cayó otra estructura metálica en la avenida del Carnaval

[Foto gentileza El Once TV]

En esa ocasión uno de los arcos cayó sobre un automóvil sin provocar heridos. El vecino damnificado registró aquel hecho en un video y nunca obtuvo respuesta oficial.

Tras lo sucedido este martes, el denunciante envió las imágenes de lo ocurrido al canal local El Once TV.

“Ya sabían que podía pasar de nuevo. Tuvo que pasar una tragedia para que quieran retirarlos”, expresó al medio de comunicación.

En la jornada de hoy personal de Bomberos de la Provincia y la Municipalidad de Salta continúan trabajando en el retiro de los arcos metálicos que comenzó en el día de ayer.