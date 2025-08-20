 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Capacitan para las elecciones legislativas nacionales de octubre

Se utilizará por primera vez en Argentina la boleta única de papel.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Mediante la ley 27.781 se implementó el uso de la boleta única de papel, según recordó por Radio Salta, Juan Pablo Acosta Sabatini, secretario electoral federal.

Indicó que estarán en varias ferias, universidades y colegios secundarios para capacitar a todo el mundo sobre el novedoso sistema. 

Acosta Sabatini recordó que ya se encuentra habilitado un simulador donde se puede practicar de forma presencial en Deán Funes 140.

También se puede conocer más del sistema en la web electoral.gob.ar 

Finalmente el funcionario subrayó las bondades del nuevo sistema de boleta única de papel. 

“Es mucho más simple para el elector y también resuelve el antiguo problema como de la falta de boleta”, comentó.

 

AM840

FM96.9

