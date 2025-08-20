Capacitan para las elecciones legislativas nacionales de octubre

Mediante la ley 27.781 se implementó el uso de la boleta única de papel, según recordó por Radio Salta, Juan Pablo Acosta Sabatini, secretario electoral federal.

Indicó que estarán en varias ferias, universidades y colegios secundarios para capacitar a todo el mundo sobre el novedoso sistema.

Acosta Sabatini recordó que ya se encuentra habilitado un simulador donde se puede practicar de forma presencial en Deán Funes 140.

También se puede conocer más del sistema en la web electoral.gob.ar

Finalmente el funcionario subrayó las bondades del nuevo sistema de boleta única de papel.

“Es mucho más simple para el elector y también resuelve el antiguo problema como de la falta de boleta”, comentó.