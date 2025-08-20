 imagen

Aumento de sueldo para los municipales cerrillanos

Trabajadores y comuna de Cerrillos alcanzaron este martes un acuerdo salarial anual del 14%. El incremento acordado se abonará en tres tramos: 4% en agosto; 5% en octubre y 5% en diciembre.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

“Además, abonaremos un bono de $70.000, a efectivizarse el 13 de septiembre durante las fiestas del Señor y Virgen del Milagro”, manifestó Martín Heredia Galli, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Cerrillos.

El funcionario aclaró que para lograr el aumento, la municipalidad de Cerrillos solicitó un crédito bancario y un adelanto de coparticipación. 

 

