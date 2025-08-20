 imagen

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

1,3% en agosto: Aumentará la luz en Salta

La actualización de las tarifas está publicada en el boletín oficial.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

“Estamos cumpliendo con la legislación”, dijo Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta.

Y explicó que el aumento previsto para el mes de agosto alcanza el 1,3  por ciento.

Saravia reclamó por las altas cifras que se pagan con los impuestos municipales. “Algunos de esos incrementos excede muchísimo a la inflación registrada”, dijo.

 

