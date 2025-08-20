1,3% en agosto: Aumentará la luz en Salta

“Estamos cumpliendo con la legislación”, dijo Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta.

Y explicó que el aumento previsto para el mes de agosto alcanza el 1,3 por ciento.

Saravia reclamó por las altas cifras que se pagan con los impuestos municipales. “Algunos de esos incrementos excede muchísimo a la inflación registrada”, dijo.