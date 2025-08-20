 imagen

Colocarán 9 cámaras de monitoreo de velocidad en Circunvalación Oeste y Noroeste

Es por la ola de accidentes viales. Después del Milagro estarán operables, según anunció la Municipalidad de Salta.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

“Según nuestro estudio, el 100 por ciento de los accidentes registrados fue por exceso de velocidad en el manejo”, indicó Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la comuna capitalina.

Mencionó a modo de buen ejemplo que en esa estadística no ingresan los adultos mayores, “Ellos manejan respetando las máximas y por eso no protagonizan incidentes viales”.  

Assennato indicó que las cámaras estarán visibles con la cartelería reglamentaria.

Manifestó que el mayor índice de accidentes ocurridos en Circunvalación Oeste se registraron en jurisdicción de San Lorenzo en el sector llamado Las Tres Palmeras.

Assennato dijo que las cámaras de control de velocidad estarán colocadas y operativas después del Milagro.

 

