Se negó a declarar la mujer imputada por la muerte de su hijo de 11 años

En su relato ante los jueces, la imputada repasa detalladamente lo que hicieron ella y su hijo el día de los hechos en 2023, en barrio Solidaridad. Dijo que al salir al patio y vio al niño apoyado contra la pared y al preguntarle qué le pasaba, él le respondió que se había golpeado, que no quería ir a la escuela.

La acusada aseguró que no se percató de que estuviera herido. Aseveró que su hijo entró caminando al cuarto y se recostó. Previamente habían ido al lavadero donde ella le sacó la ropa y la puso a lavar. Al tiempo, vio que el menor respiraba con dificultad y decidió llevarlo al hospital Papa Francisco donde ingresó sin vida.

Luego, el padre de la víctima indicó que estaba separado de la acusada pero él iba casi a diario a ver a su hijo. Sostuvo que nunca supo que su expareja maltrataba al niño.

Contó que lo llevó a pescar dos veces y que en una de esas oportunidades le vio moretones en la pierna y en el brazo. Cuando le preguntó el origen de las marcas en la piel el menor siempre le respondía que se había golpeado al caerse de la bicicleta.

