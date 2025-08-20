 imagen

Se negó a declarar la mujer imputada por la muerte de su hijo de 11 años

La acusada se rehusó a declarar pero se reprodujo el video de la declaración que brindó en la etapa investigativa. El padre de la víctima dijo que no sabía de las agresiones.

En su relato ante los jueces, la imputada repasa detalladamente lo que hicieron ella y su hijo el día de los hechos en 2023, en barrio Solidaridad. Dijo que al salir al patio y vio al niño apoyado contra la pared y al preguntarle qué le pasaba, él le respondió que se había golpeado, que no quería ir a la escuela. 

La acusada aseguró que no se percató de que estuviera herido. Aseveró que su hijo entró caminando al cuarto y se recostó. Previamente habían ido al lavadero donde ella le sacó la ropa y la puso a lavar. Al tiempo,  vio que el  menor respiraba con dificultad y decidió llevarlo al hospital Papa Francisco donde ingresó sin vida.

Luego, el padre de la víctima indicó que estaba separado de la acusada pero él iba casi a diario a ver a su hijo. Sostuvo que nunca supo que su expareja  maltrataba al niño.

Contó que lo llevó a pescar dos veces y que en una de esas oportunidades le vio moretones en la pierna y en el brazo. Cuando le preguntó el origen de las marcas en la piel el menor siempre le respondía que se había golpeado al caerse de la bicicleta.
 

