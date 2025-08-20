Distintas intervenciones por incendios de pastizales en Capital y Valle de Lerma

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Subsecretaría de Defensa Civil, el Sistema de Emergencias 911 y la Policía de Salta, realizó distintas intervenciones por incendios de pastizales registrados ayer en Capital y localidades del Valle de Lerma.

Se trabajó en la extinción de focos ígneos en barrios Parques Nacionales l, La Ciénega, Casino, Asunción, Libertad, Fraternidad, Finca Valdivia, San Justo, Villa Mitre, en avenida Gato y Mancha, entre otros puntos en Capital. También en La Merced, barrio Ecosol de Rosario de Lerma sobre ruta provincial 36, en el barrio Antártida Argentina de Cerrillos, en Campo Quijano sobre la ruta nacional 51 y ruta provincial 21.

Fue una labor conjunta con Bomberos de la Policía, Brigada Forestal de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios de las distintas jurisdicciones y áreas municipales con distintos recursos operativos.

Defensa Civil recomienda a la ciudadanía no realizar quemas de pastizales, residuos, ni restos de poda, no arrojar colillas de cigarrillos en lugares abiertos. Ante cualquier situación de riesgo comunicarse al Sistema de Emergencias 911.