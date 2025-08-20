 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Distintas intervenciones por incendios de pastizales en Capital y Valle de Lerma

Se sofocaron los focos ígneos que se registraron ayer en Capital, Campo Quijano, Rosario de Lerma, La Merced, entre otros puntos. Fue un trabajo conjunto de Bomberos de la Policía, la Brigada Forestal de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios y áreas municipales.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Subsecretaría de Defensa Civil, el Sistema de Emergencias 911 y la Policía de Salta, realizó distintas intervenciones por incendios de pastizales registrados ayer en Capital y localidades del Valle de Lerma.

Se trabajó en la extinción de focos ígneos en barrios Parques Nacionales l, La Ciénega, Casino, Asunción, Libertad, Fraternidad, Finca Valdivia, San Justo, Villa Mitre, en avenida Gato y Mancha, entre otros puntos en Capital. También en La Merced, barrio Ecosol de Rosario de Lerma sobre ruta provincial 36, en el barrio Antártida Argentina de Cerrillos,  en Campo Quijano sobre la ruta nacional 51 y ruta provincial 21.

Fue una labor conjunta con Bomberos de la Policía, Brigada Forestal de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios de las distintas jurisdicciones y áreas municipales con distintos recursos operativos.

Defensa Civil recomienda a la ciudadanía no realizar quemas de pastizales, residuos, ni restos de poda, no arrojar colillas de cigarrillos en lugares abiertos. Ante cualquier situación de riesgo comunicarse al Sistema de Emergencias 911.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO