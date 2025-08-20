El miércoles 27 habrá un nuevo taller sobre perros potencialmente peligrosos
La jornada será en la Escuela de Emprendedores, de 17 a 19. El objetivo es brindar herramientas de prevención, educación y responsabilidad para evitar incidentes. La capacitación estará a cargo del veterinario, Pablo Díaz, y del adiestrador Marcelo Quiroga.
Salta Hoy
20 / 08 / 2025
La Municipalidad brindará un nuevo taller teórico-práctico sobre perros potencialmente peligrosos. Será en el marco de las actividades impulsadas por la Subsecretaría de Bienestar Animal y el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”.
La jornada será el miércoles 27 de agosto en la Escuela de Emprendedores, av. Independencia 910, en el horario de 17 a 19; y estará a cargo de Pablo Díaz (médico veterinario) y de Marcelo Quiroga (adiestrador), e incluirá recursos audiovisuales, ejemplos prácticos y abordajes sobre:
– Agresividad y agresión
– Comunicación canina
– Señales de amenaza y calma
– Funcionalidad de las razas
– Prevención de accidentes
El objetivo de la jornada es brindar herramientas y conocimientos al público en general para comprender el comportamiento de perros de guarda o razas consideradas potencialmente peligrosas, fomentando así una tenencia más responsable y segura.
La actividad incluye una parte práctica, pero esta se realizará con perros del Centro de Adopciones, por lo que, por razones de seguridad y organización, no está permitido que los participantes concurran con sus propios animales.