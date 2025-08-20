Salta implementa nuevamente la Educación Profesional Secundaria

En la Escuela Agrícola N° 3.122 "Gral. Martín Miguel de Güemes" la secretaria de Gestión Educativa de Salta, Estrella Villarreal, encabezó el acto de lanzamiento de Educación Profesional Secundaria, una propuesta para la terminalidad de estudios con doble certificación que permite contar con el título secundario y un oficio.

En la ocasión, ex alumnos de la modalidad, destacaron los beneficios de la iniciativa que está destinada a jóvenes de 15 a 18 años que quieran comenzar la secundaria, retomarla o que hayan cursado dos o más veces un mismo año.

Estrella Villarreal señaló en esta oportunidad que las cosas en Educación tiene que hacerse bien, porque toda mejora en las trayectorias educativas se ve reflejada después en la vida de los alumnos, y para que ellos puedan estar bien y concretar sus proyectos de vida, es necesario trabajar con compromiso y vocación.

Cabe mencionar que el objetivo de la EPS es la permanencia y el egreso de los estudiantes y su inserción en el mundo del trabajo, ya que además del título secundario obtienen una certificación en oficios.

Ofrece una cursada flexible y personalizada; reconocimiento de trayectos formativos anteriores, saberes y experiencias laborales previas; acompañamiento personalizado en la cursada; y espacios para tareas y/o tutorías.

La iniciativa estará disponible en instituciones de Educación Técnico Profesional, en Secundarias comunes y en establecimientos de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos.

El año pasado egresaron más de 300 jóvenes de distintas localidades salteñas que se encontraban estudiando bajo esta modalidad.

En el acto también estuvo presente el subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo y participaron además los directores generales de los Niveles Educativos: Víctor Guerra, director de Educación Técnico Profesional; Marta Segura, directora General de Educación Secundaria; Adolfo Montenegro, director General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos; Supervisores y estudiantes.