 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El municipio continúa con las obras de erradicación de calles de tierra en Miguel Aráoz

El plan tiene como objetivo asfaltar las últimas cinco cuadras de dicha barriada que hasta ahora eran de ripio. Estas acciones terminarán con las incomodidades que el polvo en suspensión les generaba a los vecinos.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad avanza con el plan de erradicación de calles que eran de tierra y ripio con el fin de brindar una mejor calidad de vida a los vecinos y optimizar la seguridad vial.

En el barrio Miguel Aráoz, ubicado en la zona sur de la ciudad, continúan las tareas de pavimentación en las últimas cinco cuadras de tierra. En esta ocasión, se trabajó en Radio del Plata al 1.900, entre Diario del Norte y Las Comadrejas.

El plan abarca las siguientes calles:

Diario del Norte

Radio del Plata

Radio San Luis

Radio Catamarca

Radio Provincia

Las calles de tierra generan la constante presencia de partículas de polvo en suspensión que afectan a la salud de los vecinos, o la presencia de barro en época estival y provocan otros tipos de incomodidades, por lo que es fundamental su erradicación mediante las obras de pavimentación.

Es importante destacar que, los trabajos se realizan con recursos propios y personal municipal de la Planta Asfáltica.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO