Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural: 108 proyectos reciben apoyo en 37 municipios

En la Usina Cultural de la ciudad de Salta se realizó la entrega del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 2025, con una inversión histórica de 60 millones de pesos que alcanzará a 108 proyectos en 37 municipios de la provincia. La ceremonia reunió a artistas, gestores y autoridades provinciales, que destacaron el carácter federal y la amplitud de la iniciativa.

El vicegobernador Antonio Marocco, quién encabezó el acto de entrega, transmitió un saludo del gobernador Gustavo Sáenz y subrayó que la trascendencia de los trabajadores de la cultura es lo que más identifica a la provincia. “La expresión de los pueblos es lo que nos hace únicos y es lo que debemos preservar”, señaló.

Jóvenes y diversidad de expresiones

El programa está abierto a postulantes desde los 16 años, lo que amplió la participación juvenil en esta edición. Hubo propuestas de circo, danza, música popular, copleros y vidaleros, además de comunidades originarias que compartieron cantos ancestrales y artesanías.

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore valoró este aspecto y aseguró que “cada proyecto refleja talento, identidad y creatividad. Son expresiones que fortalecen la historia cultural de Salta y la proyectan hacia el futuro”.



La programación de la jornada incluyó intervenciones de artistas jóvenes, grupos de música popular, propuestas de circo y danza, así como copleros, vidaleros y artesanos. También participaron comunidades originarias, que compartieron cantos y expresiones propias de sus tradiciones.

El secretario de Cultura, Diego Ashur Más, destacó que el fondo multiplica la actividad cultural en toda la provincia. “Son más de 400 las iniciativas que se presentaron este año. Hoy 108 de ellas se transforman en realidad. Cada proyecto seleccionado recibirá un promedio de 600 mil pesos y deberá ofrecer a su comunidad una contraprestación cultural, ya sea un taller gratuito, una actuación o una propuesta formativa. De esa manera, el beneficio se amplía y la cultura se convierte en motor de encuentro”, explicó.

Los proyectos seleccionados abarcan disciplinas como la música, el teatro, la producción audiovisual, los talleres de formación y las iniciativas comunitarias. Con esta diversidad, la inversión llega tanto a grandes ciudades como a pequeñas localidades del interior.

De esta manera, el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural se consolidó como una de las principales herramientas de apoyo a los trabajadores de la cultura en Salta. Cada año se renueva con más propuestas, fortaleciendo la creatividad y la identidad provincial.

Más información sobre los proyectos seleccionados ingresando a culturasalta.gov.ar.



