 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Jóvenes salteños finalistas de la Copa Robótica Argentina 2025

Dos equipos de la Escuela Técnica N° 3138 “Albert Einstein” representarán a Salta en la final nacional de la Copa Robótica, que se realizará en Neuquén los días 26 y 27 de agosto.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Provincia de Salta tendrá representantes en la final nacional de la Copa Robótica Argentina 2025, luego de que dos equipos de la Escuela de Educación Técnica N° 3138 “Albert Einstein” alcanzaran los primeros lugares en la etapa provincial.

El primer premio fue para el equipo Diodo 1N3138, mientras que el segundo lugar correspondió a Fenryr-La 2, perteneciente al turno vespertino. Ambos conjuntos participarán en la instancia nacional que se desarrollará en la ciudad de Neuquén el 26 y 27 de agosto próximos.

La semifinal provincial se llevó a cabo el pasado 18 de agosto en la Escuela N° 5050 de Vaqueros, donde compitieron más de 22 equipos de estudiantes de nivel secundario provenientes de distintos puntos de Salta.

El certamen es organizado a nivel nacional por Educabot, y en la provincia cuenta con la coordinación del Ministerio de Economía de Salta, a través de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, junto al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La competencia impulsa el aprendizaje activo, la innovación y el trabajo en equipo en áreas como robótica, programación e inteligencia artificial, contribuyendo a la formación de jóvenes con visión tecnológica y creativa.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO