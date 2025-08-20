 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Estados Unidos amplió aranceles del 50 % a productos derivados del aluminio y el acero

Abarcan a 407 productos adicionales, entre ellos grúas o vagones ferroviarios.

Mundo

20 / 08 / 2025

 

El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que los aranceles del 50 % entraron en vigor en 407 categorías de productos adicionales que contienen aluminio o acero.

Los nuevos aranceles ampliaron la lista de bienes sujetos a las tarifas de la Sección 232 sobre las importaciones de acero y aluminio, a incluir turbinas eólicas y sus partes, grúas móviles, excavadoras, vagones ferroviarios, muebles, compresores, bombas de agua y cientos de otros productos.

Los corredores de aduanas e importadores en los Estados Unidos tuvieron poco tiempo para prepararse ante la abrupta medida, que en silencio entró en vigor este lunes, aplicando incluso a las mercancías ya en tránsito.

No quedaba claro si los aranceles a los metales se acumulan sobre los específicos de cada país, dice el cable de la agencia de noticias Xinhua.

“La acción de hoy amplía el alcance de los aranceles sobre el acero y el aluminio y cierra las vías de evasión, apoyando la continua revitalización de las industrias estadounidenses del acero y el aluminio”, especificó Jeffrey Kessler, subsecretario de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

La agencia identificó solo con códigos aduaneros los nuevos productos gravados, por ejemplo usamos los números “8424.10.0000” para extintores de incendios, lo que dificulta al público determinar qué productos están afectados.

A principios de junio, el presidente estadounidense, Donald Trump, elevó los aranceles a las importaciones de acero y aluminio del 25 al 50 %. Invocó en la orden la Sección 232 del Acto de Expansión Comercial de 1962, el Acto de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Sección 301 del título 3 del Código de Estados Unidos, así como la Sección 604 del Acto de Comercio de 1974.

A finales de julio, Trump anunció un impuesto del 50 % sobre los productos a base de cobre, que entró en vigor el 1 de agosto.

Los expertos advirtieron que los aranceles específicos del sector tendrían un gran impacto.

Los gravámenes “probablemente se extenderán a través de la cadena de suministro de fabricación, aumentando los costos de producción en los sectores de la construcción, el automotriz y la electrónica”, informó CNN, citando un análisis.

