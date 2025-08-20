 imagen

Esclarecen un violento robo en un comercio

Sucedió el pasado miércoles 13 en barrio Santa Lucía de la ciudad de Salta, cuando dos personas encapuchadas y usando arma de fuego y arma blanca, robaron dinero de un local comercial. El detenido presenta cuatro requerimientos judiciales de la provincia de Tucumán. 

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán, imputó de forma provisional a un hombre de 48 años como coautor del delito de robo calificado por ser cometido con el uso de arma y de arma de fuego.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, que se mantenga la detención del sospechoso, mientras la investigación sigue su curso.

La investigación, bajo la dirección de la fiscal Guzmán, inició a partir de la denuncia realizada por una comerciante de la zona oeste de la ciudad de Salta, quien relata que el pasado miércoles 13 por la noche, ingresaron dos personas encapuchadas a su negocio y usando un arma blanca y un arma de fuego, se apoderaron de una suma superior al millón de pesos.

Mientras el padre de la damnificada forcejeaba con los dos sospechosos, uno de ellos efectuó dos detonaciones con arma de fuego y el otro, usando un cuchillo lo lesionó en una pierna.

Ambos huyeron con el dinero de la recaudación y con la colaboración del auxiliar fiscal Christian Medina, y del personal policial de la Dirección General de Investigaciones, a través del Grupo Investigativo del Sector 4A, se desplegaron numerosas medidas investigativas, tales como análisis de cámaras de seguridad, levantamiento de rastros en el lugar, de comunicaciones, relevamiento de testigos y otras, que permitieron individualizar a uno de los sospechosos y se lo detuvo en la vía pública.

Se trata de un hombre oriundo de Tucumán, con antecedentes delictivos, con cuatro requerimientos judiciales de esa provincia por delitos contra la propiedad y que en el año 2023 había sido condenado a la pena de 9 años de prisión efectiva y se fugó desde una dependencia policial.

 

