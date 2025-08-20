Salta capital fue sede de la final provincial de atletismo de los Juegos Evita, instancia previa a la conformación del equipo que representará a Salta en Mar del Plata. Del evento participaron 91 atletas, 47 mujeres y 44 varones de las categorías 2010, 2011 y 2012.

En total estuvieron representados 25 municipios en la final: El Bordo, Cachi, Cafayate, La Candelaria, El Carril, Cerrillos, Chicoana, Campo Santo, Coronel Solá, Hipólito Yrigoyen, Joaquín V. González, Las Lajitas, La Viña, La Merced, Metán, Coronel Moldes, General Mosconi, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Seclantás, Salta Forestal, Orán, Tartagal, Vaqueros y Salta capital.

Se compitió en pruebas de 80, 200, 600, 2400 metros llanos y 2000 metros marcha; saltos en alto, largo y triple y lanzamientos de bala, disco, jabalina y martillo.

El equipo salteño de atletismo quedará conformado por los 20 mejores atletas (10 varones y 10 mujeres), quienes clasificarán por marca según indica el reglamento de los Juegos Evita.

Los resultados

80 mts damas

1°) Emilia Díaz (Metán)

2°) Francesca Crivellini (Capital)

200 mts damas

1°) Malena Avilés (Capital)

2°) Abi Taritolay (R. de Lerma)

600 mts damas

1°) Kiara Del Valle (Tartagal)

2°) Luján Yapura (Cafayate)

Más de 90 atletas participaron de la final provincial de los Juegos Evita

Los resultados

80 mts damas

1°) Emilia Díaz (Metán)

2°) Francesca Crivellini (Capital)

200 mts damas

1°) Malena Avilés (Capital)

2°) Abi Taritolay (R. de Lerma)

600 mts damas

1°) Kiara Del Valle (Tartagal)

2°) Luján Yapura (Cafayate)

2400 mts damas

1°) Kiara Del Valle (Tartagal)

2°) Luján Yapura (Cafayate)

80 mts c/ vallas damas

1°) Antonia Ortíz (Capital)

2°) Emily Valencia (Metán)

Salto en alto damas

1°) Emily Valencia (Metán)

2°) Luz Molina (Capital)

Salto en largo damas

1°) Malena Avilés (Capital)

2°) Emilia Díaz (Metán)

Salto triple damas

1°) Clara Aramendi (Capital)

2°) Julieta Arruñada (Capital)

Lanzamiento de bala damas

1°) Morena Díaz (Metán)

2°) Fernanda Portal (El Bordo)

Lanzamiento de disco damas

1°) Mika Martínez (Capital)

2°) Milagros Colque (Campo Santo)

Lanzamiento de jabalina damas

1°) Luján Cenzano (El Bordo)

2°) Martina Choque (Metán)

Lanzamiento de martillo damas

1°) Milagros Colque (Campo Santo)

2°) Mika Martínez (Capital)

Marcha damas

1°) Luciana Giménez (Metán)

80 mts varones

1°) Martín Villagrán (Capital)

2°) Juan Pablo Luna (R. de la Frontera)

200 mts varones

1°) Martín Villagrán (Capital)

2°) Juan Pablo Luna (R. de la Frontera)

600 mts varones

1°) Facundo Solari (Tartagal)

2°) Joel Herrera (R. de la Frontera)

2400 mts varones

1°) Facundo Solari (Tartagal)

2°) Álvaro Tapia (Seclantás)

110 mts c/vallas varones

1°) Tiziano Zenardo (R. de la Frontera)

2°) Martín Moya (Capital)

Salto en alto varones

1°) Thiago Costilla (Metán)

2°) Ariel Nuñez (Capital)

Salto en largo varones

1°) Kevin Toscano (Metán)

2°) Mauro Vázquez (Metán)

Salto triple varones

1°) Mauro Vázquez (Metán)

2°) Ariel Nuñez (Capital)

Lanzamiento de bala varones

1°) Enrique Guaymás (Capital)

2°) Cristian Mamaní (El Carril)

Lanzamiento de disco varones

1°) Brian Farfán (Campo Santo)

2°) Alexander Lazarte (Mosconi)

Lanzamiento de jabalina varones

1°) Patricio Concha (Metán)

2°) Víctor Romero (J. V. González)

Lanzamiento de martillo varones

1°) Enrique Guaymás (Capital)

2°) Alex Erazo (R. de la Frontera)

Marcha varones

1°) Axel Corimayo (Cachi)