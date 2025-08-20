 imagen

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Más de 90 atletas participaron de la final provincial de los Juegos Evita

En la pista del Legado Güemes se disputó la instancia final de atletismo con representantes de 25 municipios. De la competencia participaron atletas entre los 13 y 15 años.

Deportes

20 / 08 / 2025

 

Salta capital fue sede de la final provincial de atletismo de los Juegos Evita, instancia previa a la conformación del equipo que representará a Salta en Mar del Plata. Del evento participaron 91 atletas, 47 mujeres y 44 varones de las categorías 2010, 2011 y 2012.

En total estuvieron representados 25 municipios en la final: El Bordo, Cachi, Cafayate, La Candelaria, El Carril, Cerrillos, Chicoana, Campo Santo, Coronel Solá, Hipólito Yrigoyen, Joaquín V. González, Las Lajitas, La Viña, La Merced, Metán, Coronel Moldes, General Mosconi, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Seclantás, Salta Forestal, Orán, Tartagal, Vaqueros y Salta capital.

Se compitió en pruebas de 80, 200, 600, 2400 metros llanos y 2000 metros marcha; saltos en alto, largo y triple y lanzamientos de bala, disco, jabalina y martillo.

El equipo salteño de atletismo quedará conformado por los 20 mejores atletas (10 varones y 10 mujeres), quienes clasificarán por marca según indica el reglamento de los Juegos Evita.

Los resultados

80 mts damas
1°) Emilia Díaz (Metán)
2°) Francesca Crivellini (Capital)

200 mts damas
1°) Malena Avilés (Capital)
2°) Abi Taritolay (R. de Lerma)

600 mts damas
1°) Kiara Del Valle (Tartagal)
2°) Luján Yapura (Cafayate)

80 mts varones
1°) Martín Villagrán (Capital)
2°) Juan Pablo Luna (R. de la Frontera)

200 mts varones
1°) Martín Villagrán (Capital)
2°) Juan Pablo Luna (R. de la Frontera)

600 mts varones
1°) Facundo Solari (Tartagal)
2°) Joel Herrera (R. de la Frontera)

2400 mts varones
1°) Facundo Solari (Tartagal)
2°) Álvaro Tapia (Seclantás)

110 mts c/vallas varones
1°) Tiziano Zenardo (R. de la Frontera)
2°) Martín Moya (Capital)

Salto en alto varones
1°) Thiago Costilla (Metán)
2°) Ariel Nuñez (Capital)

Salto en largo varones
1°) Kevin Toscano (Metán)
2°) Mauro Vázquez (Metán)

Salto triple varones
1°) Mauro Vázquez (Metán)
2°) Ariel Nuñez (Capital)

Lanzamiento de bala varones
1°) Enrique Guaymás (Capital)
2°) Cristian Mamaní (El Carril)

Lanzamiento de disco varones
1°) Brian Farfán (Campo Santo)
2°) Alexander Lazarte (Mosconi)

Lanzamiento de jabalina varones
1°) Patricio Concha (Metán)
2°) Víctor Romero (J. V. González)

Lanzamiento de martillo varones
1°) Enrique Guaymás (Capital)
2°) Alex Erazo (R. de la Frontera)

Marcha varones
1°) Axel Corimayo (Cachi)

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  +54 387-424-6222

