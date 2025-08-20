 imagen

Avanzan en nuevas acciones para la preservación del patrimonio arquitectónico salteño

El Ministro de Gobierno recibió a autoridades de la CoPAUPS para consensuar una agenda conjunta.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, recibió a la presidente de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (CoPAUPS), Laura Saha, y a la coordinadora General, Macarena Morillo, para coordinar distintas acciones que fortalezcan la preservación del patrimonio arquitectónico de la provincia.

Durante el encuentro, dialogaron sobre la necesidad de avanzar en una actualización integral del Plan Regulador del Área Centro (PRAC), normativa que orienta las intervenciones en el casco histórico de la ciudad. Esto, dado el crecimiento urbano y las nuevas dinámicas de desarrollo que exigen ajustes y estrategias renovadas y responsables. Contará con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

Las autoridades resaltaron el acompañamiento del Ministro y sostuvieron: “También vamos a trabajar conjuntamente en distintos municipios, más allá de continuar con la reforma del PRAC”.

La CoPAUPS es la autoridad de aplicación de la ley de protección patrimonial, arquitectónica y urbanística, y actúa en el ámbito del Ministerio de Infraestructura de la Provincia. Trabaja, además, en colaboración con otros organismos de gobierno en identificar, proteger, declarar, y promover la valorización del patrimonio mediante la elaboración de normativas y la promoción de conciencia ciudadana.

