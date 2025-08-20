 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Torneo Municipal Amateur de Boxeo: el viernes se llevará a cabo la segunda fecha

Será en el centro vecinal de Villa Belgrano, desde las 16.30. El mismo día, a las 10.30, será el pesaje, luego de una rueda de prensa donde se brindarán detalles de la jornada. Habrá 20 peleas. La entrada será un bono para el ctro. vecinal que costará $1.000.

Deportes

20 / 08 / 2025

 

Uno de los principales objetivos de la Municipalidad es fomentar la actividad física y por medio de la Agencia Salta Deportes, lo sigue haciendo, promoviendo distintas disciplinas. Es por eso que este viernes se desarrollará la segunda fecha del Torneo Municipal Amateur de Boxeo. Será en el centro vecinal de Villa Belgrano a partir de las 16.30, donde habrá 20 combates.

El mismo día, a las 10.30, tendrá lugar el pesaje, luego de una rueda de prensa donde las autoridades de la Agencia brindarán detalles de la jornada.

Las categorías son cadetes y juveniles, tanto en masculino como femenino, y la entrada será un bono contribución para el centro vecinal, que tendrá un valor de $1.000.

«Estamos expectantes por vivir una jornada frenética a puro boxeo. Invitamos a todos a alentar a sus amigos y familiares y también a seguir apoyando este maravilloso deporte», resaltó Ezequiel Barraguirre, presidente del área.

Los ganadores de estos combates pasarán a otra ronda, para continuar con su participación en el Torneo, hasta conocer a los finalistas.

Las peleas serán a 3 rounds de 1 minuto con 30 segundos cada uno, con descansos de un minuto en el medio.

Desde el municipio esperan que todos los competidores puedan disfrutar de esta segunda edición y que también la gente vaya a apoyarlos, ya que el objetivo es que siga con el mismo éxito y la misma convocatoria que el año pasado.

