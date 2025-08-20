 imagen

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Jubilaciones: la oposición no logró los dos tercios y seguirá firme el veto al aumento

Luego de casi ocho horas de sesión, la cámara baja debatió sobre la norma que el Gobierno resiste por su impacto fiscal. Antes, los legisladores habían ratificado la ley de emergencia en discapacidad.

Argentina

20 / 08 / 2025

 

La Cámara de Diputados abrió el debate por la suba de jubilaciones y pensiones luego de que la oposición lograra revertir el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. El nuevo proyecto prevé un incremento del 7,2% en los haberes y la actualización del bono mensual de $70.000 a $110.000, ambos con ajuste automático por inflación.

El tratamiento del paquete previsional se da en el marco de una sesión clave que enfrenta al Gobierno de Javier Milei con una agenda de fuerte impacto social y fiscal. De aprobarse, las medidas representarán un gasto equivalente al 0,7% del PBI, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La votación se realiza horas después de que la oposición consiguiera más de dos tercios de los votos para ratificar la emergencia en discapacidad, lo que significó la primera derrota del oficialismo en la jornada. Ese proyecto contempla un aumento de pensiones y la actualización automática de las prestaciones profesionales, con un costo estimado de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

