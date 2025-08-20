 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Gobierno interviene para garantizar continuidad laboral y productiva en Puesto Guardián

Ante la quiebra de President Petroleum, las autoridades provinciales resaltaron, en el marco de una mesa de diálogo, que se están articulando todas las herramientas institucionales para garantizar la estabilidad laboral y garantizar la continuidad de la actividad.

El Gobierno de la Provincia de Salta tomó intervención inmediata frente a la declaración de quiebra de la firma President Petroleum, con el objetivo de resguardar la estabilidad de los trabajadores afectados, garantizar la continuidad de la producción hidrocarburífera en el área Puesto Guardián y proteger los intereses provinciales.

La acción se articula mediante un trabajo conjunto entre la Fiscalía de Estado, que representa a la Provincia en el Juzgado Comercial N° 23 de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la quiebra de President Premium; la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo; y el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, junto a la Secretaría de Minería y Energía. Participó además Sebastián Barrios, Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy.

La empresa tiene la concesión el área Puesto Guardián, en el norte salteño, además de tres áreas hidrocarburíferas en la provincia de Río Negro. En este escenario, el Gobierno de Salta centra sus esfuerzos en sostener las 18 fuentes laborales que dependían directamente de la compañía, al mismo tiempo que se evalúan alternativas que aseguren la continuidad operativa del yacimiento.

