El Gobierno interviene para garantizar continuidad laboral y productiva en Puesto Guardián

El Gobierno de la Provincia de Salta tomó intervención inmediata frente a la declaración de quiebra de la firma President Petroleum, con el objetivo de resguardar la estabilidad de los trabajadores afectados, garantizar la continuidad de la producción hidrocarburífera en el área Puesto Guardián y proteger los intereses provinciales.

La acción se articula mediante un trabajo conjunto entre la Fiscalía de Estado, que representa a la Provincia en el Juzgado Comercial N° 23 de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la quiebra de President Premium; la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo; y el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, junto a la Secretaría de Minería y Energía. Participó además Sebastián Barrios, Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy.

La empresa tiene la concesión el área Puesto Guardián, en el norte salteño, además de tres áreas hidrocarburíferas en la provincia de Río Negro. En este escenario, el Gobierno de Salta centra sus esfuerzos en sostener las 18 fuentes laborales que dependían directamente de la compañía, al mismo tiempo que se evalúan alternativas que aseguren la continuidad operativa del yacimiento.