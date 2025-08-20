 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La salteña Bárbara Raposo medalla de oro con "Las Leoncitas" el campeonato Panamericano

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped Sub-21, con la destacada participación de la jugadora salteña Bárbara Raposo, se consagraron campeonas de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Deportes

20 / 08 / 2025

 

La salteña Bárbara Raposo, integrante del plantel nacional y jugadora del Popeye Béisbol Club, fue una pieza clave en este logro histórico. El equipo demostró su superioridad y talento, consolidándose como una de las potencias del hockey juvenil a nivel continental. En la final, donde "Las Leoncitas" se impusieron 3-0 a su par de Estados Unidos. Los goles fueron anotados por Lourdes Pisthon (en dos ocasiones) y Lara Casas.

La ministra de Turismo y Deporte, Manuela Arancibia, expresó: “Quiero manifestar mi inmensa alegría y orgullo por el logro de Bárbara y de todas ‘Las Leoncitas’. Es un honor para Salta contar con una representante con tanto talento”.

Asimismo, agregó: “Este triunfo es fruto del esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo, y constituye una verdadera inspiración para todos los jóvenes deportistas de la provincia”.

Por su parte el  secretario de Deportes , Ignacio García  Bes indicó al respecto “ felicitamos al conjunto nacional por su sobresaliente actuación y, en particular, a la salteña Bárbara Raposo”.  Y concluyó “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando a los deportistas de nuestra provincia que, con su esfuerzo y dedicación, llevan la bandera de Salta y Argentina a lo más alto en competencias internacionales”.

Con esta victoria, el equipo obtiene la clasificación directa para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y la Copa del Mundo Junior 2027.Con el título de campeonas panamericanas , el equipo continuará su preparación para un nuevo desafío: el Mundial Sub-21 que se disputará del 1º al 13 de diciembre en Santiago de Chile.

