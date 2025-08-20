La salteña Bárbara Raposo, integrante del plantel nacional y jugadora del Popeye Béisbol Club, fue una pieza clave en este logro histórico. El equipo demostró su superioridad y talento, consolidándose como una de las potencias del hockey juvenil a nivel continental. En la final, donde "Las Leoncitas" se impusieron 3-0 a su par de Estados Unidos. Los goles fueron anotados por Lourdes Pisthon (en dos ocasiones) y Lara Casas.

La ministra de Turismo y Deporte, Manuela Arancibia, expresó: “Quiero manifestar mi inmensa alegría y orgullo por el logro de Bárbara y de todas ‘Las Leoncitas’. Es un honor para Salta contar con una representante con tanto talento”.

Asimismo, agregó: “Este triunfo es fruto del esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo, y constituye una verdadera inspiración para todos los jóvenes deportistas de la provincia”.

Por su parte el secretario de Deportes , Ignacio García Bes indicó al respecto “ felicitamos al conjunto nacional por su sobresaliente actuación y, en particular, a la salteña Bárbara Raposo”. Y concluyó “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando a los deportistas de nuestra provincia que, con su esfuerzo y dedicación, llevan la bandera de Salta y Argentina a lo más alto en competencias internacionales”.

Con esta victoria, el equipo obtiene la clasificación directa para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y la Copa del Mundo Junior 2027.Con el título de campeonas panamericanas , el equipo continuará su preparación para un nuevo desafío: el Mundial Sub-21 que se disputará del 1º al 13 de diciembre en Santiago de Chile.