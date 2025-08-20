Salta fue sede de la segunda Reunión del Consejo Federal Agropecuario Regional NOA 2025

Representantes del Gobierno Nacional y de las carteras productivas de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Salta se reunieron esta tarde en el Centro de Convenciones de Casa de Gobierno para acordar cuestiones vinculadas al desarrollo de las Economías Regionales, articular controles fitosanitarios y políticas públicas para impulsar la ganadería. Esto se realizó en el marco de la segunda reunión anual del Consejo Federal Agropecuario Región NOA.

La misma estuvo encabezada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, acompañado por el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, sus pares de las Provincias del NOA, y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato.

De los Ríos destacó la importancia de “estos encuentros donde podemos actualizar y rendirnos cuenta mutuamente sobre el trabajo en toda la cadena de temas que nos convocan”. Enfatizó que “el norte tiene sus particularidades. Competimos en situaciones a veces de enorme desigualdad por logística insuficiente, que nos restan competitividad en nuestra cadenas productivas”.

Por su parte, Iraeta manifestó que entienden las diferencias y asimetrías que existen en el norte en materia productiva, por eso se busca “hacer todo lo posible en términos de retenciones, en términos sanitarios, en términos de alivio simplificando trámites”.

Durante el encuentro se presentaron los avances de Nación en materia de simplificación de trámites, como el Régimen de Registro de Productos Fitosanitarios, el Decreto 254/25 que regula la importación de maquinaria usada, entre otros; las acciones para promover la adhesión a Sellos de Alimentos Argentinos y de Indicaciones Geográficas de algunas producciones y su impacto en las exportaciones, y la búsqueda de líneas de financiamiento. En ese sentido desde Salta se solicitó atención especial para pequeños proyectos productivos que no reúnen las condiciones para acceder a créditos bancarios.

En materia fitosanitaria se planificó un sistema de controles coordinados entre las Provincias, SENASA y municipio para prevenir del ingreso de alimentos de otros países en zona de frontera. También se informó que en Salta el avance de la vacunación contra la fiebre aftosa es del 93,6%.

Además se definió que se ampliará el uso de herbicidas para combatir el pasto cubano.

Además se hizo un reclamo por las remesas del Fondo Especial del Tabaco, solicitando que se tratan los Planes Operativos Anuales y se agilice la entrega. “Vemos que hay una demora importante, no sólo para Salta sino también para las otras Provincias”, explicó Dorigato.

Participaron también: el ministro de Desarrollo Productivo de Catamarca Dante Zeballos, el titular de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy Juan Carlos Abud, el ministro de Producción de Santiago de Estero Miguel Mandrile, el secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro, e integrantes de sus equipos de trabajo; la presidenta de SENASA Beatriz Giraudo, junto a funcionarios de ese organismo. Por Nación estuvieron el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal Manuel Chiappe, el subsecretario de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores Martín Giaccio, entre otros.