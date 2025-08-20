 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Durand anunció una asistencia a niños de la Ciudad que requieran atención en el Garrahan

La Municipalidad de Salta pondrá en marcha un fondo especial para ayudar a las familias cuyos hijos necesiten atenderse en el hospital pediátrico de referencia nacional. El objetivo es acompañar a quienes deben viajar a Buenos Aires y aliviar los gastos que esa situación conlleva.

Salta Hoy

20 / 08 / 2025

 

El intendente Emiliano Durand anunció este miércoles la creación de un fondo especial de asistencia para las familias salteñas que tengan que viajar a Buenos Aires porque sus hijos necesitan atención en el hospital Garrahan. La medida busca dar respaldo en momentos difíciles, cuando además de la preocupación por la salud de los chicos aparecen los gastos de traslado y estadía.

Este nuevo fondo será gestionado por la Secretaría de Desarrollo Social y funcionará como una política pública estable. La ayuda cubrirá pasajes y alojamiento, tanto para los pacientes como para sus familiares, con el objetivo de que ninguna familia se quede sin la posibilidad de acceder al tratamiento por cuestiones económicas.

Durand resaltó la importancia del Garrahan como hospital de referencia y recordó que “año tras año recibe también a muchos niños y niñas de Salta”. En ese sentido, expresó: “El Garrahan es un hospital muy importante y necesitamos que los chicos que tengan que viajar puedan llegar”.

En los próximos días, la Municipalidad dará a conocer cómo será el procedimiento para acceder a la asistencia. Con esta decisión, el municipio busca ampliar la red de apoyo a las familias y garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de acceder a la salud.

 

AM840

FM96.9

