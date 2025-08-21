 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Programa Intercosecha: Hoy se paga Tabaco Rural, Alimentación y Vid

Es para todas las terminaciones de DNI. Así lo confirmó el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, a través de la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

informa que empezó el pago del programa Intercosecha para los sectores Tabaco Rural, Alimentación y Vid, para los beneficiarios de todas las terminaciones de DNI.

Es importante recordar que el objetivo del subsidio es asistir económicamente a los obreros del campo, que se encuentran inactivos durante el período estacional.

Los interesados pueden realizar consultas en la Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades, de 8 a 14 en Pedernera 273. También, llamando al 0387-4329395 o escribiendo a trabajorural.empleo@hotmail.com

 

AM840

FM96.9

