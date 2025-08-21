Programa Intercosecha: Hoy se paga Tabaco Rural, Alimentación y Vid

informa que empezó el pago del programa Intercosecha para los sectores Tabaco Rural, Alimentación y Vid, para los beneficiarios de todas las terminaciones de DNI.

Es importante recordar que el objetivo del subsidio es asistir económicamente a los obreros del campo, que se encuentran inactivos durante el período estacional.

Los interesados pueden realizar consultas en la Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades, de 8 a 14 en Pedernera 273. También, llamando al 0387-4329395 o escribiendo a trabajorural.empleo@hotmail.com