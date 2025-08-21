 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Horror en Orán: A metros de dependencia policial, agente asesinó a su pareja y se suicidó

Ocurrió anoche en la vereda de la División Drogas Peligrosas sobre calle Bustamante al 1200 de la ciudad norteña, donde ambos trabajaban.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

La  pareja está identificada como Erica Quispe de 27 y Humberto Choque de 36 años. 

El hombre disparó contra la mujer en el pecho, luego se disparó en la cabeza y falleció a las dos horas en el Hospital San Vicente de Paul.

Cristian Aguilera, jefe de Prensa de la fuerza policial aseguró que ambos efectivos se desempeñaban en la misma área laboral y que tenían menos de cuatro años en la fuerza.

Comentó que el femicidio seguido por suicidio es investigado por la Justicia y la Policía Federal. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO