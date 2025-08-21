Horror en Orán: A metros de dependencia policial, agente asesinó a su pareja y se suicidó
Ocurrió anoche en la vereda de la División Drogas Peligrosas sobre calle Bustamante al 1200 de la ciudad norteña, donde ambos trabajaban.
Salta Hoy
21 / 08 / 2025
[Foto gentileza diario El Tribuno]
La pareja está identificada como Erica Quispe de 27 y Humberto Choque de 36 años.
El hombre disparó contra la mujer en el pecho, luego se disparó en la cabeza y falleció a las dos horas en el Hospital San Vicente de Paul.
Cristian Aguilera, jefe de Prensa de la fuerza policial aseguró que ambos efectivos se desempeñaban en la misma área laboral y que tenían menos de cuatro años en la fuerza.
Comentó que el femicidio seguido por suicidio es investigado por la Justicia y la Policía Federal.