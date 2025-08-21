Comenzó hoy la Expo Rural Salteña 2025

Durante la mañana de este jueves en diferentes pistas están previstas las juras de las razas Limangus, Brafords, Brahman y Brangus.

A las 15:00 darán inicio las diferentes actividades de destreza en el corral de aparte, en donde los asistentes podrán apreciar el trabajo que se desarrolla en el campo para el manejo de los animales.

El viernes 22 darán inicio los remates, almuerzo ganadero para los productores y de 14 a 19 el 2° Concurso de Cordero a la estaca en el patio cervecero. Allí diferentes competidores demostrarán sus cualidades y técnicas para la elaboración de este alimento. Luego a las 21 se llevará a cabo la peña de ateneístas.

El sábado la gran atracción será el campeonato de macho y hembra de los caballos criollos en la pista de remates. Además se podrá disfrutar de espacios de esparcimiento con stands de ventas y del patio gastronómico. También continuarán las juras y remates en este caso del ganado menor y los equinos.

Finalmente el domingo 24 a las 12 del mediodía será la tradicional misa, luego a las 15 el acto inaugural en la pista central. Allí mismo, al finalizar el acto, la policía montada hará una exhibición de destreza.

La entrada es gratuita los días 21 y 22 de agosto mientras que el sábado y domingo tendrá un valor de $5.000 pesos para los mayores.

Programa

Jueves 21 de agosto

Bovinos

09:00–10:00 Jura Limangus y Brahman (Pista Central/Remate)

10:00–12:00 Jura Braford (Pista Central/Remate)

14:00–18:00 Jura Brangus (Pista Central/Remate)

Criollos

09:00–15:00 Felipe Z. Ballester — Pista de Arena

15:00–18:00 Tipo y actitud / Corral de aparte — Corral de Aparte

Ganado menor

14:00–18:00 Admisión veterinaria (Corrales)

Institucional

12:00–13:00 Acto de apertura — Zona de mástiles

18:00–19:30 Charla “Crédito BICE y valor novillo” — Salón Principal

20:00–23:00 After Bovinos — Patio Cervecero

Viernes 22 de agosto

Peruanos

08:00–12:00 Ingreso / Admisión vet. (Fondo del predio)

14:00–18:00 Ingreso / Admisión vet. (Pista Central)

Otras razas equinas

08:00–18:00 Ingreso y admisión (Fondo del predio)

Bovinos

09:00–12:00 Remate de invernada — Salón Principal

14:00–17:00 Remate de reproductores — Pista de Remate

Criollos

09:00–15:00 Categorías morfológicas — Pista Central

14:00–17:00 Tipo y aptitud / Categorías / Campeonatos — Pista de Arena

17:00–19:00 Corral de Aparte — Corral de Aparte

Ganado menor

09:00–12:00 Jura hembras (todas las razas) — Corrales

14:00–17:00 Jura machos (todas las razas) — Corrales

14:00–19:00 2º Concurso de cordero a la estaca — Patio Cervecero

Institucional

12:30–14:00 Almuerzo ganadero — Salón Principal

21:00–02:00 Peña del Ateneo — Patio Cervecero

Sábado 23 de agosto

Criollos

08:00–15:00 Aparte Campero — Pista Aparte Campero

15:00–19:00 Campeonatos macho y hembra — Pista de Remate

19:00–21:00 Remate de Caballos Criollos — Pista de Remate

Peruanos

09:00–18:00 Jura de todas las categorías — Pista Central

Otras razas equinas

10:00–11:00 Jura — Pista Central

Ganado menor

12:00–14:00 Almuerzo / Entrega de premios — Carpa Anexa

15:00–17:00 Remate — Pista de Remate

Domingo 24 de agosto