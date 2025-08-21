 imagen

Comenzó hoy la Expo Rural Salteña 2025

La muestra se extenderá hasta el 24 de agosto en la Sociedad Rural Salteña, Gato y Mancha 1.460. Estarán presentes autoridades provinciales, de instituciones afines y de la propia entidad.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

Durante la mañana de este jueves en diferentes pistas están previstas las juras de las razas Limangus, Brafords, Brahman y Brangus. 

A las 15:00 darán inicio las diferentes actividades de destreza en el corral de aparte, en donde los asistentes podrán apreciar el trabajo que se desarrolla en el campo para el manejo de los animales.

El viernes 22 darán inicio los remates, almuerzo ganadero para los productores y de 14 a 19 el 2° Concurso de Cordero a la estaca en el patio cervecero. Allí diferentes competidores demostrarán sus cualidades y técnicas para la elaboración de este alimento. Luego a las 21 se llevará a cabo la peña de ateneístas.

El sábado la gran atracción será el campeonato de macho y hembra de los caballos criollos en la pista de remates. Además se podrá disfrutar de espacios de esparcimiento con stands de ventas y del patio gastronómico. También continuarán las juras y remates en este caso del ganado menor y los equinos.

Finalmente el domingo 24 a las 12 del mediodía será la tradicional misa, luego a las 15 el acto inaugural en la pista central. Allí mismo, al finalizar el acto, la policía montada hará una exhibición de destreza.

La entrada es gratuita los días 21 y 22 de agosto mientras que el sábado y domingo tendrá un valor de $5.000 pesos para los mayores.

Programa

Jueves 21 de agosto

  • Bovinos
    09:00–10:00 Jura Limangus y Brahman (Pista Central/Remate)
    10:00–12:00 Jura Braford (Pista Central/Remate)
    14:00–18:00 Jura Brangus (Pista Central/Remate)

  • Criollos
    09:00–15:00 Felipe Z. Ballester — Pista de Arena
    15:00–18:00 Tipo y actitud / Corral de aparte — Corral de Aparte

  • Ganado menor
    14:00–18:00 Admisión veterinaria (Corrales)

  • Institucional
    12:00–13:00 Acto de apertura — Zona de mástiles
    18:00–19:30 Charla “Crédito BICE y valor novillo” — Salón Principal
    20:00–23:00 After Bovinos — Patio Cervecero

Viernes 22 de agosto

  • Peruanos
    08:00–12:00 Ingreso / Admisión vet. (Fondo del predio)
    14:00–18:00 Ingreso / Admisión vet. (Pista Central)

  • Otras razas equinas
    08:00–18:00 Ingreso y admisión (Fondo del predio)

  • Bovinos
    09:00–12:00 Remate de invernada — Salón Principal
    14:00–17:00 Remate de reproductores — Pista de Remate

  • Criollos
    09:00–15:00 Categorías morfológicas — Pista Central
    14:00–17:00 Tipo y aptitud / Categorías / Campeonatos — Pista de Arena
    17:00–19:00 Corral de Aparte — Corral de Aparte

  • Ganado menor
    09:00–12:00 Jura hembras (todas las razas) — Corrales
    14:00–17:00 Jura machos (todas las razas) — Corrales
    14:00–19:00 2º Concurso de cordero a la estaca — Patio Cervecero

  • Institucional
    12:30–14:00 Almuerzo ganadero — Salón Principal
    21:00–02:00 Peña del Ateneo — Patio Cervecero

Sábado 23 de agosto

  • Criollos
    08:00–15:00 Aparte Campero — Pista Aparte Campero
    15:00–19:00 Campeonatos macho y hembra — Pista de Remate
    19:00–21:00 Remate de Caballos Criollos — Pista de Remate

  • Peruanos
    09:00–18:00 Jura de todas las categorías — Pista Central

  • Otras razas equinas
    10:00–11:00 Jura — Pista Central

  • Ganado menor
    12:00–14:00 Almuerzo / Entrega de premios — Carpa Anexa
    15:00–17:00 Remate — Pista de Remate

Domingo 24 de agosto

  • Peruanos
    08:00–12:00 Campeonato — Pista Central
    09:00–13:00 Campeonatos — Pista Central
    11:00–12:00 Prueba de menores — Pista Central

  • Criollos
    08:00–14:00 Aparte Campero — Corral Aparte Campero

  • Institucional
    12:00–13:00 Misa de campo — Capilla SRS
    15:00–17:00 Acto inaugural — Pista Central
    15:00–17:00 Exhibición Policía Montada — Pista Central

 

