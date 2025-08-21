Comenzó hoy la Expo Rural Salteña 2025
La muestra se extenderá hasta el 24 de agosto en la Sociedad Rural Salteña, Gato y Mancha 1.460. Estarán presentes autoridades provinciales, de instituciones afines y de la propia entidad.
Salta Hoy
21 / 08 / 2025
Durante la mañana de este jueves en diferentes pistas están previstas las juras de las razas Limangus, Brafords, Brahman y Brangus.
A las 15:00 darán inicio las diferentes actividades de destreza en el corral de aparte, en donde los asistentes podrán apreciar el trabajo que se desarrolla en el campo para el manejo de los animales.
El viernes 22 darán inicio los remates, almuerzo ganadero para los productores y de 14 a 19 el 2° Concurso de Cordero a la estaca en el patio cervecero. Allí diferentes competidores demostrarán sus cualidades y técnicas para la elaboración de este alimento. Luego a las 21 se llevará a cabo la peña de ateneístas.
El sábado la gran atracción será el campeonato de macho y hembra de los caballos criollos en la pista de remates. Además se podrá disfrutar de espacios de esparcimiento con stands de ventas y del patio gastronómico. También continuarán las juras y remates en este caso del ganado menor y los equinos.
Finalmente el domingo 24 a las 12 del mediodía será la tradicional misa, luego a las 15 el acto inaugural en la pista central. Allí mismo, al finalizar el acto, la policía montada hará una exhibición de destreza.
La entrada es gratuita los días 21 y 22 de agosto mientras que el sábado y domingo tendrá un valor de $5.000 pesos para los mayores.
Programa
Jueves 21 de agosto
Bovinos
09:00–10:00 Jura Limangus y Brahman (Pista Central/Remate)
10:00–12:00 Jura Braford (Pista Central/Remate)
14:00–18:00 Jura Brangus (Pista Central/Remate)
Criollos
09:00–15:00 Felipe Z. Ballester — Pista de Arena
15:00–18:00 Tipo y actitud / Corral de aparte — Corral de Aparte
Ganado menor
14:00–18:00 Admisión veterinaria (Corrales)
Institucional
12:00–13:00 Acto de apertura — Zona de mástiles
18:00–19:30 Charla “Crédito BICE y valor novillo” — Salón Principal
20:00–23:00 After Bovinos — Patio Cervecero
Viernes 22 de agosto
Peruanos
08:00–12:00 Ingreso / Admisión vet. (Fondo del predio)
14:00–18:00 Ingreso / Admisión vet. (Pista Central)
Otras razas equinas
08:00–18:00 Ingreso y admisión (Fondo del predio)
Bovinos
09:00–12:00 Remate de invernada — Salón Principal
14:00–17:00 Remate de reproductores — Pista de Remate
Criollos
09:00–15:00 Categorías morfológicas — Pista Central
14:00–17:00 Tipo y aptitud / Categorías / Campeonatos — Pista de Arena
17:00–19:00 Corral de Aparte — Corral de Aparte
Ganado menor
09:00–12:00 Jura hembras (todas las razas) — Corrales
14:00–17:00 Jura machos (todas las razas) — Corrales
14:00–19:00 2º Concurso de cordero a la estaca — Patio Cervecero
Institucional
12:30–14:00 Almuerzo ganadero — Salón Principal
21:00–02:00 Peña del Ateneo — Patio Cervecero
Sábado 23 de agosto
Criollos
08:00–15:00 Aparte Campero — Pista Aparte Campero
15:00–19:00 Campeonatos macho y hembra — Pista de Remate
19:00–21:00 Remate de Caballos Criollos — Pista de Remate
Peruanos
09:00–18:00 Jura de todas las categorías — Pista Central
Otras razas equinas
10:00–11:00 Jura — Pista Central
Ganado menor
12:00–14:00 Almuerzo / Entrega de premios — Carpa Anexa
15:00–17:00 Remate — Pista de Remate
Domingo 24 de agosto
Peruanos
08:00–12:00 Campeonato — Pista Central
09:00–13:00 Campeonatos — Pista Central
11:00–12:00 Prueba de menores — Pista Central
Criollos
08:00–14:00 Aparte Campero — Corral Aparte Campero
Institucional
12:00–13:00 Misa de campo — Capilla SRS
15:00–17:00 Acto inaugural — Pista Central
15:00–17:00 Exhibición Policía Montada — Pista Central