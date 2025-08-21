 imagen

Otra vez choque en cadena en la avenida Banchik

Estuvieron involucrados tres vehículos y solo fueron daños materiales.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Esta mañana, un choque en cadena involucró a tres vehículos en la avenida Banchik, a la altura de la avenida del Carnaval, cerca de la rotonda de Limache. 

Aunque no se registraron heridos graves, el accidente involucró a dos camionetas, una Dodge y una Chevrolet S10, así como a un Volkswagen Gol Trend. 

A pesar de los daños materiales significativos, solo se requirió asistencia para una persona que sufrió un golpe leve, sin necesidad de traslado a un hospital. 

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30, en un momento crítico en el que muchos conductores se apresuraban debido a los desvíos por trabajos de repavimentación en la Avenida Excombatiente de Malvinas. 

Las autoridades continúan instando a los ciudadanos a respetar los límites de velocidad y a planificar sus trayectos con antelación para evitar este tipo de accidentes. 

Este lugar fue escenario de múltiples choques en cadena en el pasado, lo que resalta la necesidad de mayor atención al conducir.

Tras recopilar la información necesaria sobre los seguros de los vehículos involucrados, los conductores pudieron continuar su camino, aunque con evidentes daños materiales. 

La recomendación es clara salir con tiempo y ser prudentes al volante para prevenir futuros siniestros viales. 

 

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO