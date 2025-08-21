Taller para familiares que cuidan a un ser querido

Además se brindará un listado de cuidadores domiciliarios, pagados por la obra social.

Director general de Adultos Mayores de la provincia destacó la importancia del manejo de las técnicas y del cuidado grupal de una persona enferma o anciana.

El Taller “Cuidando al cuidador” es totalmente libre y gratuito y se realizará en el Sindicato de Viajantes, Córdoba 148, este viernes 22 de agosto de 17:30 a 19:00 horas.

Mayores informes en el perfil de Facebook Personas Mayores o al teléfono 3875773630.