Taller para familiares que cuidan a un ser querido

La Secretaria de las Personas Mayores junto con un equipo de profesionales de la salud brindarán un taller libre y gratuito para enseñar las técnicas básicas de cuidados de personas mayores o en recuperación de un post operatorio.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

Además se brindará un listado de cuidadores domiciliarios, pagados por la obra social. 

Director general de Adultos Mayores de la provincia destacó la importancia del manejo de las técnicas y del cuidado grupal de una persona enferma o anciana. 

El Taller “Cuidando al cuidador” es totalmente libre y gratuito y se realizará en el Sindicato de Viajantes, Córdoba 148, este viernes 22 de agosto de 17:30 a 19:00 horas. 

Mayores informes en el perfil de Facebook Personas Mayores o al teléfono 3875773630.

 

