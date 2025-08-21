Policías detenidos en el norte por hacer control cuando estaban de franco de servicio

La Brigada de Investigaciones, que estaba llevando a cabo un operativo en la zona, se percató de la situación y decidió indagar sobre los controles programados.

Descubrieron que no había ningún control previsto para esa jornada.

Ante la falta de autorización y el uso indebido de sus uniformes y equipo, asuntos internos inició una investigación que culminó con la detención de los tres efectivos.

Aunque no existen denuncias formales en su contra, se considera que esta acción constituye una falta grave.

Fuentes policiales indicaron a Radio Salta que la medida más probable será la exoneración de los involucrados, quienes eran nuevos en sus funciones.

Este incidente generó cierta preocupación debido a la importancia de la ruta provincial 5, la más larga de la provincia, que va desde Pichanal hasta Lumbreras, recorriendo unos 270 kilómetros.

La ruta es clave para el traslado de la producción y también es conocida por su vinculación con el narcotráfico.