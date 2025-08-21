 imagen

Productores salteños en jaque

No pueden competir con la importación de frutas y verduras de países vecinos.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

“El cajón de tomates tiene el valor de un kilogramo de la fruta que llega desde Bolivia”, reiteró por Radio Salta, Fernando Ortiz, productor frutihortícola de Colonia Santa Rosa.

Explicó que además del contrabando, otro punto que afecta a la producción local es el precio del dólar.

Indicó que el problema no sólo está afectando a los productores salteños, “esto ocurre también en provincias fronterizas como Jujuy o Misiones”.  

Ortiz confirmó que como una medida extrema se vieron obligados a no cosechar los tomates.

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

