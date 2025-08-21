 imagen

Los chicos creen que la situación económica limita su futuro

6 de cada 10 estudiantes de 15 años sienten que su situación económica limita sus aspiraciones de futuro.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

Se trata de los resultados de las pruebas oficiales llamadas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos)  realizadas en todo el mundo. 

El 63% de los alumnos temen no tener suficientes recursos para hacer lo que les gustaría luego de terminar la escuela. 

El estudio indica que la presión familiar también aparece como un factor más determinante que en otros países, sobre todo entre los adolescentes de sectores vulnerables.

Federico del Carpio, coordinador de política educativa de Argentinos por la Educación habló con Radio Salta.

“El 85 por ciento de los estudiantes tienen la expectativa de estudiar en la universidad”, manifestó.

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

