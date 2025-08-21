La Sociedad Italiana de Salta cumple 142 años y festeja con un concierto de cámara

Agustina Ginocchio, con sólida formación lírica, fue finalista de Got Talent Argentina 2023 y Julio Reynaga ostenta más de cincuenta años de trayectoria como pianista, compositor y director coral.

La gala de mañana abarcará obras clásicas del cancionero italiano y bandas sonoras que hicieron historia en el cine. Comenzará a las 21 horas en Zuviría 380.

Franco Crivelli, presidente de la Sociedad Italiana, institución que cumple 142 años visitó los estudios de Radio Salta para invitar a la comunidad al concierto de aniversario.