La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La Sociedad Italiana de Salta cumple 142 años y festeja con un concierto de cámara

El mismo se denomina “Canzioni”, contará con la participación de la soprano Agustina Ginocchio y el pianista Julio Reynaga.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

Agustina Ginocchio, con sólida formación lírica, fue finalista de Got Talent Argentina 2023 y Julio Reynaga ostenta más de cincuenta años de trayectoria como pianista, compositor y director coral. 

La gala de mañana abarcará obras clásicas del cancionero italiano y bandas sonoras que hicieron historia en el cine. Comenzará a las 21 horas en Zuviría 380.

Franco Crivelli, presidente de la Sociedad Italiana, institución que cumple 142 años visitó los estudios de Radio Salta para invitar a la comunidad al concierto de aniversario. 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

NOMBRE RAREIO