La Sociedad Italiana de Salta cumple 142 años y festeja con un concierto de cámara
El mismo se denomina “Canzioni”, contará con la participación de la soprano Agustina Ginocchio y el pianista Julio Reynaga.
Salta Hoy
21 / 08 / 2025
Agustina Ginocchio, con sólida formación lírica, fue finalista de Got Talent Argentina 2023 y Julio Reynaga ostenta más de cincuenta años de trayectoria como pianista, compositor y director coral.
La gala de mañana abarcará obras clásicas del cancionero italiano y bandas sonoras que hicieron historia en el cine. Comenzará a las 21 horas en Zuviría 380.
Franco Crivelli, presidente de la Sociedad Italiana, institución que cumple 142 años visitó los estudios de Radio Salta para invitar a la comunidad al concierto de aniversario.