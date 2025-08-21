Un importante corte de energia afecta el centro y microcentro
El corte en el suministro eléctrico afecta a la zona centro, macrocentro y parte de la zona sur de la Ciudad de Salta. Los semáforos tambien estén afectados por el apagón,por lo que se pide precaución al circular por las zonas mencionadas.
21 / 08 / 2025
EDESA confirmó que, por causas que aún se tratan de establecer, salió de servicio el Transformador N.º 2 de la Estación Transformadora Salta Sur, operada por la empresa transportista TRANSNOA.
Este incidente habría provocado el corte de suministro eléctrico. que afecta a buena parte de la Ciudad, según el comunicado que la empresa prestadora envió a los medios de comunicación social.