Un importante corte de energia afecta el centro y microcentro

El corte en el suministro eléctrico afecta a la zona centro, macrocentro y parte de la zona sur de la Ciudad de Salta. Los semáforos tambien estén afectados por el apagón,por lo que se pide precaución al circular por las zonas mencionadas.

Salta Hoy

21 / 08 / 2025

 

EDESA confirmó que, por causas que aún se tratan de establecer, salió de servicio el Transformador N.º 2 de la Estación Transformadora Salta Sur, operada por la empresa transportista TRANSNOA.

Este incidente habría provocado el corte de suministro eléctrico. que afecta a buena parte de la Ciudad, según el comunicado que la empresa prestadora envió a los medios de comunicación social.

 

 

 

 

